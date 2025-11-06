1stdibs.com Aktie
WKN DE: A3CR93 / ISIN: US3205511047
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: 1stdibscom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
1stdibscom wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,130 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll 1stdibscom 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 21,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte 1stdibscom 21,2 Millionen USD umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,510 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,490 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 89,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 88,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 1stdibs.com Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: 1stdibscom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: 1stdibscom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: 1stdibscom vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: 1stdibscom präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: 1stdibscom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu 1stdibs.com Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|1stdibs.com Inc Registered Shs
|3,48
|-3,33%