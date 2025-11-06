1stdibs.com Aktie

1stdibs.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CR93 / ISIN: US3205511047

<
06.11.2025 07:01:06

Ausblick: 1stdibscom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

1stdibscom wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,130 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll 1stdibscom 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 21,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte 1stdibscom 21,2 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,510 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,490 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 89,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 88,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

1stdibs.com Inc Registered Shs 3,48 -3,33% 1stdibs.com Inc Registered Shs

