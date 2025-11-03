22nd Century Group Aktie

22nd Century Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4183G / ISIN: US90137F5098

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: 22nd Century Group präsentiert Quartalsergebnisse

22nd Century Group öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -16,790 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1707,750 USD je Aktie erzielt worden.

22nd Century Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 29,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -28,520 USD, gegenüber -4047,770 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 18,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 24,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu 22nd Century Group Inc Registered Shs

Analysen zu 22nd Century Group Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

22nd Century Group Inc Registered Shs 1,54 1,99% 22nd Century Group Inc Registered Shs

