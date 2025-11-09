Ausblick: 908 Devices stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

908 Devices wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,145 USD. Dies würde einen Gewinn von 82,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem 908 Devices -0,840 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 19,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 13,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,655 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,120 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 55,4 Millionen USD, gegenüber 59,6 Millionen USD im Vorjahr.

