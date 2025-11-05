A-Mark Precious Metals Aktie
WKN DE: A1XEER / ISIN: US00181T1079
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: A-Mark Precious Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
A-Mark Precious Metals lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird A-Mark Precious Metals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,598 USD. Dies würde einem Zuwachs von 61,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem A-Mark Precious Metals 0,370 USD je Aktie vermeldete.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,72 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,67 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,58 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,710 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,91 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,98 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
