Abercrombie & Fitch Aktie
WKN: 903016 / ISIN: US0028962076
|Ausblick auf Kennzahlen
|
24.11.2025 09:01:00
Ausblick: Abercrombie Fitch-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Abercrombie Fitch veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,17 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD erwirtschaftet worden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,28 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,74 USD, gegenüber 10,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,95 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
