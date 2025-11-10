ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Abercrombie & Fitch Aktie

WKN: 903016 / ISIN: US0028962076

Experten im Fokus 10.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Abercrombie Fitch-Bilanz.

Abercrombie Fitch wird voraussichtlich am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,50 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,28 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,82 USD im Vergleich zu 10,69 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 5,26 Milliarden USD, gegenüber 4,95 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

