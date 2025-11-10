Abercrombie & Fitch Aktie
Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Abercrombie Fitch wird voraussichtlich am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,50 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,28 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,82 USD im Vergleich zu 10,69 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 5,26 Milliarden USD, gegenüber 4,95 Milliarden USD im vorigen Jahr.
