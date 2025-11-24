Abercrombie & Fitch Aktie

Abercrombie & Fitch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903016 / ISIN: US0028962076

Erwartungen der Experten 24.11.2025 09:01:00

Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Abercrombie Fitch legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Abercrombie Fitch lädt am 26.11.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,56 Prozent auf 1,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Abercrombie Fitch noch 1,06 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,46 USD je Aktie, gegenüber 6,53 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,87 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

