Ausblick: Acadian Timber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Acadian Timber öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,200 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 CAD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 26,3 Millionen CAD gegenüber 26,0 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,790 CAD, gegenüber 1,24 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 97,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 116,2 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
