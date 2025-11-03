Accel Entertainmen a Aktie

WKN DE: A2P59J / ISIN: US00436Q1067

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Accel Entertainment A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Accel Entertainment A wird am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,204 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Accel Entertainment A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 328,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Accel Entertainment A 302,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,904 USD, gegenüber 0,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

