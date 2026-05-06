ACM Researc a Aktie
WKN DE: A2H62F / ISIN: US00108J1097
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: ACM Research A legt Quartalsergebnis vor
ACM Research A äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,255 USD je Aktie gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll ACM Research A nach den Prognosen von 7 Analysten 215,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 25,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 172,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 901,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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