WKN DE: A2H62F / ISIN: US00108J1097

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: ACM Research A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ACM Research A präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,545 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ACM Research A ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 23,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 251,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,0 Millionen USD umgesetzt.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 911,7 Millionen USD, gegenüber 782,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ACM Research Inc Registered Shs -A- 35,16 -1,32% ACM Research Inc Registered Shs -A-

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

