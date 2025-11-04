Ausblick: ACM Research A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ACM Research A präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,545 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ACM Research A ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 23,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 251,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,0 Millionen USD umgesetzt.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 911,7 Millionen USD, gegenüber 782,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at