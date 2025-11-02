Ausblick: Acme Solar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Acme Solar lädt am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,55 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Acme Solar 0,250 INR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 91,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,60 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Acme Solar für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,98 Milliarden INR aus.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,30 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,55 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 22,08 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 14,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

