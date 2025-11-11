Acumen Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A3CTP6 / ISIN: US00509G2093

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Acumen Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Acumen Pharmaceuticals äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,603 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,251 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,710 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Acumen Pharmaceuticals Inc Registered Shs 1,97 4,23% Acumen Pharmaceuticals Inc Registered Shs

