Acumen Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3CTP6 / ISIN: US00509G2093
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Acumen Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Acumen Pharmaceuticals äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,603 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,251 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,710 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acumen Pharmaceuticals Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Acumen Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Acumen Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Acumen Pharmaceuticals Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Acumen Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|1,97
|4,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.