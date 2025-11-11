Acurx Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A41DXH / ISIN: US00510M2035
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Acurx Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Acurx Pharmaceuticals wird am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,310 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 61,47 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,400 USD je Aktie erzielt worden waren.
Acurx Pharmaceuticals soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -6,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -17,400 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 0,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
