Acurx Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A41DXH / ISIN: US00510M2035
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Acurx Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Acurx Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,310 USD gegenüber -3,400 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Acurx Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -6,140 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -17,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acurx Pharmaceuticals Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Acurx Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Acurx Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)