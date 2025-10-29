Erste Schätzungen: Acurx Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Acurx Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,310 USD gegenüber -3,400 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Acurx Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -6,140 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -17,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at