Ausblick: Adagio Therapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Adagio Therapeutics wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,080 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 84,31 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,510 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 40,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,1 Millionen USD gegenüber 9,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,410 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,430 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 50,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 25,4 Millionen USD waren.

