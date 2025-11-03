Adani Ports & Special Economic Zone Aktie

Adani Ports & Special Economic Zone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C55A / ISIN: INE742F01042

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Adani Ports Special Economic Zone verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Adani Ports Special Economic Zone wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 14,62 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 29,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 11,32 INR erwirtschaftet wurden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 91,28 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 29,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70,67 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 59,13 INR, gegenüber 51,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 370,88 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 298,72 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 1 447,70 -0,23% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd

