WKN DE: A2PU9W / ISIN: US00653Q1022

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: AdaptHealth A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AdaptHealth A veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten schätzen, dass AdaptHealth A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,241 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,81 Prozent auf 799,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 805,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,855 USD, gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 3,23 Milliarden USD im Vergleich zu 3,26 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

