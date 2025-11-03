Ausblick: AdaptHealth A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AdaptHealth A veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten schätzen, dass AdaptHealth A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,241 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,81 Prozent auf 799,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 805,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,855 USD, gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 3,23 Milliarden USD im Vergleich zu 3,26 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at