Ausblick: ADF Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ADF Group wird am 11.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,220 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ADF Group noch 0,550 CAD je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 68,4 Millionen CAD – ein Minus von 14,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ADF Group 80,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,850 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,95 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 256,8 Millionen CAD, gegenüber 339,6 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at