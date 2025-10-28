Ausblick: adidas ADRs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

adidas ADRs öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas ADRs noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 USD in den Büchern gestanden.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,72 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,07 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,43 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,31 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,17 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 25,62 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at