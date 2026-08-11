Aditya Infotech Aktie
WKN DE: A41F7D / ISIN: INE819V01029
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Aditya Infotech legt Quartalsergebnis vor
Aditya Infotech wird am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 11,90 INR je Aktie gegenüber 2,99 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 15,00 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 102,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 53,86 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 32,05 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 63,53 Milliarden INR, gegenüber 42,21 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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