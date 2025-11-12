Ausblick: ADNOC Gas legt Quartalsergebnis vor

ADNOC Gas wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass ADNOC Gas im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,018 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 AED je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 5,57 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,89 Milliarden AED erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,240 AED vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,21 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 70,02 Milliarden AED waren.

Redaktion finanzen.at