Erste Schätzungen: ADNOC Gas veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ADNOC Gas wird sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,018 USD gegenüber 0,060 AED im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,57 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 17,89 Milliarden AED im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,065 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 AED je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 19,21 Milliarden USD, gegenüber 70,02 Milliarden AED im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at