Advanced Drainage Systems Aktie
WKN DE: A117FL / ISIN: US00790R1041
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Advanced Drainage Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Advanced Drainage Systems lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,64 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Drainage Systems 1,67 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Advanced Drainage Systems in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 801,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 782,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,70 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,76 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
