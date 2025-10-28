Aecon Group Aktie

Aecon Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869161 / ISIN: CA00762V1094

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Aecon Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aecon Group wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,435 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aecon Group ein EPS von 0,900 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aecon Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,39 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,28 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,173 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,950 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,09 Milliarden CAD, gegenüber 4,24 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Aecon Group Inc 29,01 -3,46% Aecon Group Inc

