Aether Industries Aktie

Aether Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DNKZ / ISIN: INE0BWX01014

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Aether Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aether Industries wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,70 INR gegenüber 2,63 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 35,53 Prozent auf 2,69 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 15,45 INR, gegenüber 11,95 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 10,94 Milliarden INR im Vergleich zu 8,39 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

