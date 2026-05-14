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WKN DE: A3DNKZ / ISIN: INE0BWX01014

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Aether Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Aether Industries veröffentlicht am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,60 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,01 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,79 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Aether Industries 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,98 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 24,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aether Industries 2,40 Milliarden INR umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,50 INR im Vergleich zu 11,95 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 11,57 Milliarden INR, gegenüber 8,39 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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