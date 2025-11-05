Ausblick: AEye stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AEye stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass AEye für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,313 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 60,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AEye für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,545 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -4,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,2 Millionen USD, gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

