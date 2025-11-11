Afcons Infrastructure Aktie

WKN DE: A40PTJ / ISIN: INE101I01011

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Afcons Infrastructure stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Afcons Infrastructure präsentiert in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Afcons Infrastructure für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,00 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,97 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Afcons Infrastructure 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 31,23 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Afcons Infrastructure 29,60 Milliarden INR umsetzen können.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,42 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,24 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 149,73 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 125,48 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

