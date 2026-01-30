Affle Aktie
Ausblick: Affle (India) legt Quartalsergebnis vor
Affle (India) wird am 31.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 8,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,15 INR je Aktie erzielt worden.
Affle (India) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,13 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 34,18 INR je Aktie, gegenüber 27,23 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 27,10 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 22,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
