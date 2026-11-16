ATX startet etwas schwächer -- DAX mit ruhiger Eröffnung -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer

Der heimische Aktienmarkt gerät am Montag etwas unter Druck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich stabil. Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt beginnt die Woche etwas tiefer.

Dersteigt kaum verändert bei 6.655,25 Zählern in den Handel ein, rutscht aber direkt auf rotes Terrain.

Die Wiener Börse geht am Montag leicht ins Minus.

Zum Ausklang einer guten Woche hatte der heimische Leitindex vor dem Wochenende etwas nachgegeben. Zum Ende eines ruhigen Handels hatte der ATX 0,46 Prozent tiefer gestanden. An deutlichen Impulsen fehlt es aktuell. Im Blick bleibt der Ölpreis, der sich knapp unter der 100 US-Dollar-Marke festgesetzt hat. Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg erlitten zuletzt wieder einen Dämpfer. Beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) sorgte die Spionage-Affäre um den langjährigen NVIDIA-Chef Jensen Huang und dessen Rücktritt in der Vorwoche für fallende Kurse in diesem Bereich.

In dieser Woche richtet sich der Fokus laut Helaba-Experten auf die anstehenden Stimmungsindikatoren. Den Auftakt mache am Montag der Empire-State-Index. Es handle sich um die erste Industrieumfrage des laufenden Monats in den USA, so Helaba. Am Donnerstag folgt das Pendant der Fed von Philadelphia. "Die Werte steigen im Trend und für November sind allenfalls leichte Korrekturen zu erwarten, auch weil es nach den Zwischenwahlen nicht zu einer politisch angespannten Lage gekommen ist", hieß es. Insofern bleiben die Aussichten für die Industrieproduktion grundsätzlich positiv. "Für Spannung sorgen auch die Einzelhandelsumsätze am Dienstag, bei denen die Erwartungen wegen der Pkw-Verkäufe und der rückläufigen Benzinpreise nicht zu hochgesteckt werden sollten".

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich Anleger weiter zurück.

Dernotiert zur Eröffnung 0,08 Prozent höher bei 26.772,11 Punkten.

Für den DAX geht es zum Wochenauftakt wenig bewegt weiter. Er bleibt damit in Reichweite seines Rekordes vom Donnerstag, als der Leitindex kurz die Marke von 27.000 Punkten überschritten hatte. Die Themen Ölpreis, Geopolitik und der Megatrend Künstliche Intelligenz bleiben maßgeblich. Letzteres wegen dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und der Resultate von NVIDIA. Diese bekommen in Zeiten der Führungskrise bei dem Chipriesen noch mehr Aufmerksamkeit. Der Aktienstratege Mislav Matejka von JPMorgan bleibt nach der Berichtssaison optimistisch für europäische Aktien. Er sieht bis zum Jahresende sowie im ersten Quartal weiteres Aufwärtspotenzial.

WALL STREET

Die US-Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones pendelte vor dem Wochenende um seinen Vortagesschluss und notierte zum Sitzungsende mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 52.347,55 Zählern.

Der technologielastige NASDAQ Composite tendierte dagegen erneut bergab und verlor 0,91 Prozent auf 25.136,27 Punkte.

Verkäufe von Aktien aus der Halbleiterbranche haben am Freitag das Bild geprägt. Investoren trieb die Sorge um, dass die Turbulenzen rund um das KI-Schwergewicht NVIDIA politischen Druck auf die gesamte Chip-Branche zur Folge haben könnte. Deutlich besser hielten sich vor dem Wochenende die Papiere der "Old Economy". Anleger schichteten aus Technologiewerten in Konsumtitel um.

Marktexperte Stephen Innes verwies darauf, dass nach den jüngsten Turbulenzen rund um NVIDIA die Untersuchungen im US-Kongress intensiviert werden dürften. So habe sich der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, für striktere Kontrollen von Ausfuhren hochleistungsfähiger Halbleiter nach China ausgesprochen. "Die politischen Konsequenzen könnten sich weit über den nächsten Quartalsbericht von NVIDIA hinaus ausweiten", so Innes. Das knapp vier Billionen US-Dollar schwere Unternehmen präsentiert in der kommenden Woche Geschäftszahlen.

Ähnlich sah es Analyst Janardan Menon von der Bank Jefferies. Mit dem Ärger rund um den zurückgetretenen NVIDIA-Chef Jensen Huang "scheint sich die Haltung der US-Regierung zu China zu verhärten". Gesetzesvorhaben gegen einen Zugriff Pekings auf fortschrittliche KI-Technologie könnten vorangetrieben werden.

Negative Schlagzeilen machte am Freitag Microsoft: Eine stundenlange Großstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Am Abend teilte das Unternehmen mit, die Probleme im Griff zu haben.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte weisen am Montag mehrheitlich rote Vorzeichen aus.

In Tokio verlor der Nikkei 225 letztlich 2,42 Prozent auf 59.662,02 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sank der Shanghai Composite derweil um 0,87 Prozent auf 3.602,57 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gewinnt derweil 0,44 Prozent auf 23.742,28 Indexpunkte.

Mehrheitlich mit Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Vor allem Kursverluste im Technologie-Sektor belasten. Neben schwachen Vorgaben von der Wall Street, verweisen Teilnehmer auch auf eine sehr wichtige Woche für den Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI). So wird Nvidia am Dienstag nach US-Handelsende die Zahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Diese stehen nach den jüngsten Turbulenzen rund um den Abgang von CEO Jensen Huang besonders im Fokus. Die NVIDIA-Papiere sind in der vergangenen Woche um 13 Prozent eingebrochen - der stärkste wöchentliche Rückgang seit April 2025.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX