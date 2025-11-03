Ausblick: AG Mortgage Investment Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AG Mortgage Investment Trust wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,198 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 50,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,400 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 79,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 98,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AG Mortgage Investment Trust für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 20,2 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,793 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,23 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 413,2 Millionen USD waren.

