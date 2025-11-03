Aktie
WKN DE: A3CU0W / ISIN: US0012285013
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: AG Mortgage Investment Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AG Mortgage Investment Trust wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,198 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 50,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,400 USD je Aktie erzielt worden waren.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 79,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 98,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AG Mortgage Investment Trust für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 20,2 Millionen USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,793 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,23 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 413,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AG Mortgage Investment Trust Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: AG Mortgage Investment Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: AG Mortgage Investment Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: AG Mortgage Investment Trust gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu AG Mortgage Investment Trust Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AG Mortgage Investment Trust Inc Registered Shs
|6,15
|-0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.