Ausblick: Agios Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Agios Pharmaceuticals stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,897 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 16,22 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Agios Pharmaceuticals in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 10,7 Millionen USD im Vergleich zu 9,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -7,402 USD aus. Im Vorjahr waren 11,64 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 44,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 36,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
