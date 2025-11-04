Agthia Group PJSC Bearer Shs Aktie
Ausblick: Agthia Group PJSC Bearer präsentiert Quartalsergebnisse
Agthia Group PJSC Bearer wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,098 AED aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent auf 1,14 Milliarden AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,08 Milliarden AED in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,200 AED, gegenüber 0,360 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 4,95 Milliarden AED geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,91 Milliarden AED generiert wurden.
