WKN DE: A1C8EU / ISIN: AEA001901015

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Agthia Group PJSC Bearer präsentiert Quartalsergebnisse

Agthia Group PJSC Bearer wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,098 AED aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent auf 1,14 Milliarden AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,08 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,200 AED, gegenüber 0,360 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 4,95 Milliarden AED geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,91 Milliarden AED generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Agthia Group PJSC Bearer Shs

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
