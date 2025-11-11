Aimia Aktie
Ausblick: Aimia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aimia lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,040 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Aimia mit einem Umsatz von insgesamt 129,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,31 Prozent gesteigert.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,550 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,750 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 519,9 Millionen CAD, gegenüber 500,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
