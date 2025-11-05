AIR France - KLMShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie
Ausblick: AIR France - KL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AIR France - KL wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,262 USD. Das entspräche einer Verringerung von 18,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,320 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,96 Milliarden USD – ein Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIR France - KL 9,86 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,480 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 38,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,03 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
