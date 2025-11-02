Ausblick: Air Lease A präsentiert Quartalsergebnisse

Air Lease A lässt sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Air Lease A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,13 USD. Dies würde einem Zuwachs von 37,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Air Lease A 0,820 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 14,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 742,9 Millionen USD gegenüber 648,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,33 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,98 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at