WKN DE: A3C6GK / ISIN: US0094961002

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: AirSculpt Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AirSculpt Technologies präsentiert am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,020 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 80,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 39,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,6 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,050 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,140 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 163,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 180,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

