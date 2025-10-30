Ausblick: Aisin Seiki stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aisin Seiki wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,96 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aisin Seiki noch -6,810 JPY je Aktie verloren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent auf 1.211,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.168,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 201,01 JPY je Aktie, gegenüber 137,81 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 4.995,06 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 4.896,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at