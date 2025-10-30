Ausblick: Aisin Seiki verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aisin Seiki gibt am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,537 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aisin Seiki -0,050 USD je Aktie verloren.

Aisin Seiki soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,99 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 33,39 Milliarden USD, gegenüber 32,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at