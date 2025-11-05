Ajinomoto Aktie

Ajinomoto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853681 / ISIN: JP3119600009

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ajinomoto zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ajinomoto wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 32,01 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 25,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 392,73 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 378,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 127,19 JPY, gegenüber 69,77 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1.596,62 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.530,56 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

