Ausblick: aka Brands präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

aka Brands wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,465 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll aka Brands in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 154,9 Millionen USD im Vergleich zu 149,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,358 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,460 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 609,3 Millionen USD, gegenüber 574,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at