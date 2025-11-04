a.k.a. Brands Aktie
WKN DE: A3ET9R / ISIN: US00152K2006
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: aka Brands präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
aka Brands wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,465 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll aka Brands in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 154,9 Millionen USD im Vergleich zu 149,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,358 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,460 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 609,3 Millionen USD, gegenüber 574,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
