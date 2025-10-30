Ausblick: Aker Solutions ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aker Solutions ASA lädt am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,15 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,94 Milliarden NOK umgesetzt.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,36 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,51 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 57,78 Milliarden NOK, gegenüber 52,20 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

