AKVA Group ASA Aktie
WKN DE: A0LEQU / ISIN: NO0003097503
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: AKVA Group ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AKVA Group ASA wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,945 NOK je Aktie gegenüber 2,44 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,68 Prozent auf 1,00 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,63 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,58 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,07 Milliarden NOK, gegenüber 3,52 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
