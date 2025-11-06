Ausblick: AKVA Group ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AKVA Group ASA wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,945 NOK je Aktie gegenüber 2,44 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,68 Prozent auf 1,00 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,63 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,58 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,07 Milliarden NOK, gegenüber 3,52 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at