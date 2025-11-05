Alamo Group Aktie

Alamo Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886106 / ISIN: US0113111076

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Alamo Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alamo Group wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,64 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 15,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,28 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 407,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 401,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,63 USD, gegenüber 9,63 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,63 Milliarden USD im Vergleich zu 1,63 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Alamo Group IncShs 174,79 -1,50% Alamo Group IncShs

