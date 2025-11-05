Alamo Group Aktie
Ausblick: Alamo Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alamo Group wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,64 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 15,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,28 USD erwirtschaftet wurden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 407,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 401,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,63 USD, gegenüber 9,63 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,63 Milliarden USD im Vergleich zu 1,63 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
