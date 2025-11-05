Ausblick: Alarmcom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alarmcom lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

8 Analysten schätzen, dass Alarmcom für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,611 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 251,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,37 USD, gegenüber 2,29 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 993,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 939,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at