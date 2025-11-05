Ausblick: Alfresa präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alfresa wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 47,78 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Alfresa noch 51,55 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 733,99 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Alfresa für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 764,98 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 164,86 JPY je Aktie, gegenüber 147,54 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 3.086,40 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 2.961,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at