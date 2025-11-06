Ausblick: Algonquin Power Utilities veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Algonquin Power Utilities lädt am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,063 USD gegenüber -2,330 CAD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 598,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 784,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,309 USD im Vergleich zu -2,600 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,40 Milliarden USD, gegenüber 3,14 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at