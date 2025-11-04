Ausblick: Alight stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alight wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,129 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alight noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Alight nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 536,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 555,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,596 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,290 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,30 Milliarden USD, gegenüber 2,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at