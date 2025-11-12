Alkem Laboratories Aktie
WKN DE: A2ACU0 / ISIN: INE540L01014
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Alkem Laboratories zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alkem Laboratories lässt sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alkem Laboratories die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 58,65 INR aus. Im letzten Jahr hatte Alkem Laboratories einen Gewinn von 57,60 INR je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 37,49 Milliarden INR – ein Plus von 9,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alkem Laboratories 34,15 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 203,92 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 181,11 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 142,48 Milliarden INR, gegenüber 129,30 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alkem Laboratories Ltdmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Alkem Laboratories zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Alkem Laboratories stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Alkem Laboratories mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.05.25
|Ausblick: Alkem Laboratories stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Alkem Laboratories Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Alkem Laboratories Ltd
|5 765,05
|1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.