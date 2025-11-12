Ausblick: Alkem Laboratories zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alkem Laboratories lässt sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alkem Laboratories die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 58,65 INR aus. Im letzten Jahr hatte Alkem Laboratories einen Gewinn von 57,60 INR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 37,49 Milliarden INR – ein Plus von 9,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alkem Laboratories 34,15 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 203,92 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 181,11 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 142,48 Milliarden INR, gegenüber 129,30 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at